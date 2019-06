Share on Whatsapp

Sich in einem Minirock zu bücken oder Velo zu fahren, ist eine knifflige Angelegenheit. Diese Hürde nehmen Skorts gekonnt.

Es bleibt sportlich. Nachdem Radlerhosen in Kombi mit dem Blazer bürotauglich gesprochen wurden und Yoga Pants zu auffallenden Ohrringen als Athleisure Chic durchgehen spielen wir jetzt Tennis. Oder sehen in Skorts immerhin so aus, als hätten wir den Court eben gerade verlassen.

Für die Tenues, die Off-White- und Louis-Vuitton-Kreativdirektor Virgil Abloh schon mehrmals für Serena Williams designt hat und die Rock und Hose kombinieren, beneiden wir den Tennis-Star.