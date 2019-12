Umweltverschmutzung wird neben Rauchen und zu viel Sonne als DER Feind von schöner Haut angesehen. Dass dasselbe auch für die Kopfhaut und die Haare gilt, ist den meisten jedoch nicht bewusst. Haut und Haare sind den Umwelteinflüssen komplett ausgeliefert, wobei die Haut aber den Vorteil hat, dass sie durch Cremes und dergleichen relativ gut geschützt ist. Doch was ist mit den Haaren? Die leiden ebenfalls unter dem City-Schmutz.

Luftschadstoffe fördern Haarausfall

Eine neue Studie des Future Science Research Centre in Südkorea ergab, dass Luftschadstoffe die Proteine in den Zellen, die für Haarwuchs sorgen, stark reduzieren. Diese Schadstoffe sind sogar mit Haarausfall verbunden. In industriellen und urbanen Gebieten nimmt das Haar Metallablagerungen und andere Partikel auf. Solche Partikel ergeben sich durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe wie Benzin oder Diesel und anderer fester Brennstoffe wie Kohle und Öl, sowie anderen industriellen Aktivitäten wie die Herstellung von Baustoffen wie Zement, Keramik und Ziegeln. All diese Stoffe greifen die Haarfollikel an und machen das Haar dadurch trockener und stumpfer.

Der leitende Forscher der Studie, Hyuk Chul Kwon, stellt fest: "Obwohl der Zusammenhang zwischen Luftverschmutzung und schweren Krankheiten wie Krebs bekannt ist, gibt es wenig bis gar keine Forschung über die Auswirkungen einer besonderen Stoffbelastung auf die menschliche Haut und insbesondere das Haar." Seine Forschung zeige nun, dass die häufigsten Luftschadstoffe zu Haarausfall führten.