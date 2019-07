Violet träumt davon, ihre kleine Stadt zu verlassen und Popstar zu werden , weshalb sie an einer Musikshow teilnimmt. Wir haben Elle in Los Angeles getroffen , um mit ihr über die neue grosse - und singende - Rolle zu sprechen.

Seit dem 9. April ist Elle Fanning 21 Jahre alt – und damit nach US-Recht offiziell erwachsen. Was die Schauspielerin nicht daran hinderte, im Film "Teen Spirit" in die Rolle der Teenagerin Violet zu schlüpfen.

Gut! Zum Beispiel kann ich jetzt endlich legal pokern, mein Lieblingsspiel . Ich habe an meinem Geburtstag sogar eine Reise nach Las Vegas organisiert und durfte endlich an einem Casino-Tisch sitzen.

Inwiefern ist "Teen Spirit" ein wichtiger Film für dich?

Ich bin ein Fan von Shows wie "The Voice". In der Schule nahm ich an Musicals teil und war auch Mitglied einer Gospelgruppe. Auf der Bühne stehen und singen, das ist mein Traum. Ich rutschte in die Schauspielerei rein, aber es sind noch immer Songs, die mich wirklich anziehen.

Wird aus der Schauspielerin Elle Fanning bald ein Popstar?

Mit den Filmen stoppen? Niemals! Ich würde gerne beides machen.

Du warst ein Kinderstar, hast aber gleichzeitig eine normale Schule besucht. Waren deine Mitschüler nicht ab und zu eifersüchtig?

Ich weiss es nicht genau. Als ich "Maleficent - Die dunkle Fee" mit Angelina Jolie drehte, schauten sich alle meine Freunde den Film an, und es gab keine negativen Kommentare. Ich war in der Schule in Los Angeles nicht die einzige Schauspielerin: Auch meine ältere Schwester Dakota büffelte am gleichen Ort.

Was hat dich deine ältere Schwester gelehrt?

Dakota hatte schon immer einen guten Radar für Menschen, die deine wahren Freunde sind, und diejenigen, die dich bloss aus einem bestimmten Interesse umschwirren. Das hab ich mir von ihr abgeschaut.