So günstig seid ihr noch nie an ein Moschino-Teil gekommen: Die italienische Designermarke kollaboriert mit dem Videospielklassiker der Nullerjahre.

Habt ihr früher auch Stunden vor dem PC verbracht, um Häuser zu bauen und Familien zu gründen? Von Sims, dem Lebenssimulationsspiel, das zu den meistverkauften Games gehört, gibts immer noch laufend neue Erweiterungen.

Bald könnt ihr eure Sims in Outfits der italienischen Designermarke Moschino stecken. Das Moschino-Accessoires-Pack ist ab dem 3. September für Sims 4 erhältlich. So shoppen wir zumindest virtuell Kleidungsstücke von Jeremy Scott for less. Die Kollektion reicht vom Kleid mit dem Signature-Teddybären-Print bis zu rosafarbenen Spangenschuhen.