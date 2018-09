Nach einem Fall im Freundeskreis will Redaktorin Gina Buhl es von euch wissen: Habt ihr Erfahrungen mit sexueller Unlust? Und was tut ihr dagegen?

Am Wochenende war ich mit Anna in einer Bar. Sie war den ganzen Abend extrem mies drauf, redete wenig und kaute gedankenversunken auf ihrem Strohhalm rum. Nach dem zweiten Glas Gin Tonic – wir redeten gerade über die Schwierigkeiten eines Sofa-Kaufs – platzte es dann aus ihr heraus: "Fuck, ich glaub Sven findet mich nicht mehr anziehend!". Ich schluckte. "Wie kommst du darauf?", fragte ich.

Sie erzählte mir, dass sie ihren Freund innerhalb der letzten paar Monate auf verschiedene Arten versucht hatte, zu verführen – jedes Mal blockte er ab: Er sei zu müde, er hätte zu viel im Kopf, er liebe sie abgöttisch, sei aber zu verspannt. "Einmal hat er mich auf die Stirn geküsst und sich dann einfach kommentarlos weggedreht."

Hat er eine andere?

Vor meinem inneren Auge poppten Fragezeichen auf. Die beiden waren seit gerade mal einem Jahr zusammen. War der Zeitpunkt der grossen Sex-Flaute etwa schon jetzt gekommen? Anna erzählte mir von ihrer Angst, dass Sven eine andere haben könnte. Aber das konnten wir uns beide irgendwie nicht so richtig vorstellen.

Gestern rief sie mich schluchzend an: "Sven hat mir gerade gestanden, dass er einfach keine Lust mehr auf Sex hat. Was soll ich denn jetzt tun?" Wir telefonierten lange. Aus Mangel an Lösungsvorschlägen, erzählte ich ihr von zwei anderen Frauen in meinem Bekanntenkreis, die auch aus den verschiedensten Gründen keine Lust mehr auf Sex hatten: ein zu anstrengender Job, hormonelle Schwankungen, fehlende Anziehung.

Ich bin mir sicher: Würde man offener über sexuelle Unlust reden, würde man noch viel mehr Gründe finden – und auch merken, dass das Problem sehr viel verbreiteter ist als man denkt.

Deswegen will ichs jetzt von euch wissen, liebe Community: Leidet ihr in eurer Beziehung auch an sexueller Unlust? Kennt ihr den Grund? Und vor allem: Unternehmt ihr irgendetwas dagegen?