User @Dheorl spricht ein weiteres Thema an, dem unbedingt mehr Beachtung geschenkt werden sollte: "Angeblich stimmt etwas mit uns nicht, wenn wir Sex oder ungefragte sexuelle Angebote ablehnen. Nein, ich finde es nicht gut, dass mir gerade eine Fremde an den Hintern gepackt hat und versucht hat, mir ihre Zunge in den Hals zu stecken. Was stimmt nicht mit dir?"

User @Neapals pflichtet ihm bei: "Jedes Mal wenn ich meinen Kilt anhabe, kommen Frauen zu mir und versuchen, ihn anzuheben, 'um zu gucken, ob ich darunter was anhabe'. Inwiefern ist das bitte akzeptabel? Hört. Damit. Auf."