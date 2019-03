Share on Whatsapp

Und das führt zu Schmerzen beim Sex. Genau. Hier hilft aber Gleitgel oder eine Lasertherapie. Narben von Geburtsverletzungen wie Dammrissen machen Sex ebenfalls schmerzhaft. Auch sie lassen sich etwa mit Hyaluronsäure ganz ohne OP behandeln. Was ich allerdings schlimm finde, ist, dass viele Ärzte die Inkontinenz nach der Schwangerschaft totschweigen.

Frau Wagner, was ist beim Sex nach der Schwangerschaft anders als davor? Oft sind frischgebackene Mamis völlig verzweifelt, weil sie nicht mehr feucht werden. Schuld daran ist der unausgeglichene Hormonhaushalt nach der Geburt und dem Stillen. Die Östrogene, die zur Befeuchtung der Scheide nötig sind, gehen in dieser Zeit nämlich stark zurück.

Frauenärztin mit Praxis in Basel

Viele Frauen haben uns geschrieben, dass sie beim Sex nichts mehr spüren. Man nennt das Lost-Penis-Syndrom.

Lost-Penis-Syndrom? Wenn das Baby sehr gross ist und die Geburt lange dauert, kann es sein, dass die Scheide der Frau nach der Entbindung stark ausgeweitet ist. Sie bemerkt den Penis beim Sex dann häufig nicht mal. Bei der ersten Schwangerschaft ist das oft noch kein Problem. Aber mit einer weiteren Geburt und zunehmendem Alter lässt das Kollagen der Haut nach – auch untenrum.

Was hilft dagegen? Zuerst einmal müssen die Betroffenen sich trauen, darüber zu sprechen: mit dem Partner und der Gynäkologin. Ich würde Frauen auch raten, sich nach der Geburt über Therapien zu informieren, bei denen man das verlorene Kollagen wiederaufbaut. Was übrigens nicht so viel bringt, ist Beckenbodentraining.

Aber das predigen doch immer alle? Stimmt. Die Vagina hat aber keinen Muskel, sie wird also nicht enger durch hunderte Übungen am Tag. Den Beckenboden kann man trainieren – allerdings wird der Sex auch nicht angenehmer, wenn dieser ständig angespannt ist.