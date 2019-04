Vor ein paar Tagen kündigte Netflix an, diesen Frühling die zweite Staffel von "Sex Education" zu drehen. Schon mit der ersten Staffel wurde die Serie dank dem ungekünstelten Umgang mit Sex zu einem Riesenerfolg. Einen Monat nach Serienstart hatten bereits 40 Millionen Haushalte die Abenteuer von Otis Milburn, dem jungfräulichen Sohn einer Sextherapeutin, und Maeve Wiley, der Rebellin der Schule, verfolgt. Die Drehorte ziehen Fans aus der ganzen Welt nach Wales und in die angrenzende englische Grafschaft Gloucestershire. Der Caerleon Campus, ein verlassenes Gebäude der University of South Wales in Newport etwa, dient in der Serie als Moordale Highschool dient.

Wikipedia Der Caerleon Campus in Newport wurde zur Moordale Highschool.

Netflix Maeve (Emma Mackey) mit Aimee (Aimee Lou Wood).

50 Kilometer nördlich von Newport befindet sich das Dorf Symonds Yat, wo Otis und seine Mutter Jean, gespielt von Gillian Anderson, leben. Das rote Haus im Scandi-Stil, mit Blick auf den Wye-Fluss, steht im historischen Waldgebiet "Forest of Dean". Die Residenz, genannt "The Chalet", ist in Wirklichkeit ein Bed & Breakfast, das nach den Dreharbeiten wieder für Gäste geöffnet wird.

iStock Der Wye-Fluss fliesst durch den Wald "Forest of Dean".

Das Waldgebiet “Forest of Dean” diente bereits als Kulisse für Szenen in "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes". Die Autorin J. K. Rowling hat dort als Kind gelebt und erwähnt das Waldgebiet zwischen Wales und Gloucestershire in der Saga namentlich .