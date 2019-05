Share on Whatsapp

Seoul hat was – und zwar für alle. Friday-Redaktionsleiter Marc-André Capeder hat 7 Lifestyle-Tipps aus Südkoreas Hauptstadt mitgebracht.

Design bis zum Umfallen

Die Dongdaemun Design Plaza sieht aus wie ein gigantisches UFO. Neben Ausstellungen gibts im kulturellen Multiplex Designshops, Bibliotheken und Museen der Mode- und Designszene. An der Seoul Fashion Week zeigen die Labels hier ihre neusten Kreationen – auch Chanel machte die Plaza schon zur Showkulisse.

Culture-Clubbing

Shopping in Pink

Lasst euch nicht vom Namen täuschen: Das Stylenanda Pink Hotel ist der Flagshipstore des gleichnamigen koreanischen Beauty- und Fashionbrands. Der sechsstöckige Shop ist wie ein Hotel aufgebaut – mit Rezeption, Spa, Zimmern, Pool-Café und Rooftop-Bar. Alles in Knallpink, als ob man in einem Wes-Anderson-Film gelandet wäre.

High-Street-Style auf Koreanisch

Wer koreanische High-Street-Brands sucht, findet diese im Viertel Garosu-Gil. Im superhippen Shop Åland (seit kurzem gibts auch eine Location in Brooklyn) shoppt man günstige Mode, Beautyprodukte und Deko-Objekte von koreanischen Jungdesignern.

Samsung, öffne dich

Im D’light Zentrum des koreanischen Techriesen Samsung bringen futuristische Visionen – vom mitdenkenden Kühlschrank bis zum automatisierten Klassenzimmer – die Besucher zum Staunen. Wer etwas mehr Zeit hat, fährt ins Samsung Innovation Museum auf den Samsung Campus in Suwon und geht auf Technik-Zeitreise.

Insta-Session im K-Pop-Imperium

Instagram raremarket official

Magisches Erwachen

Umgeben von Wolkenkratzern, versetzt das über 600-jährige Bukchon Hanok Village seine Besucher zurück in die kaiserliche Dynastie. Die traditonellen Hanok-Häuser bieten sich an für märchenhafte Insta-Posts. Tipp: das Dorf am frühen Morgen vor den Touri-Strömen beim Aufwachen erkunden. Magical!