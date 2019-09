Woran erkennt man sensible Haut?

Sensible Haut ist leicht reizbar und reagiert empfindlich auf verschiedenste Einflussfaktoren wie Umweltverschmutzung, Stress oder blaues Licht von elektronischen Geräten und wird dadurch schnell gerötet, fleckig und sehr trocken.

Woher kommt sensible Haut?

Empfindliche Haut ist teilweise genetisch bedingt, entsteht aber immer häufiger auch durch äussere Einflüsse wie Luftverschmutzung und künstliches Licht. Hautprobleme wie Rosazea, eine entzündliche Erkrankung, die Rötungen, erweiterte Äderchen und Knötchen im Gesicht verursacht, kommen so heutzutage auch immer häufiger vor. Auch übermässige Pflege und die Verwendung von zu vielen Produkten kann dazu führen, dass die Haut empfindlich reagiert. Zudem beeinflussen auch Faktoren wie Ernährung, Schlafmangel oder Dehydrierung die Hautempfindlichkeit.

Wie pflegt man sensible Haut?

Auch trockene, sensible Haut braucht nicht Unmengen an Feuchtigkeitscreme. Wichtig ist, milde Produkte zu verwenden – gerade bei der Reinigung auf hautschonende Inhaltsstoffe achten. Wenn möglich mit Double-Cleansing reinigen (einmal in Form von Abschminken und einmal um die Poren zu reinigen). Auch sanfte Peelings dürfen bei sensibler Haut angewendet werden und fördern so die Regeneration. Grundsätzlich gilt: Auf minimalistische Kosmetik mit wenig Inhaltsstoffen setzen und speziell auf empfindliche Haut spezialisierte Kosmetik (z.B. aus der Dermatologie) bevorzugen.