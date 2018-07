Ein optimaler Revenge-Look muss zwei Kriterien erfülle, Erstens: Er darf auf gar keinen Fall nach stundenlangem Auftakeln aussehen. Sprich: Nicht nach einem Revenge-Look. Zweitens: Hot sollte er aber natürlich trotzdem sein. Denn was ist der Sinn und Zweck eines Rache-Looks? Dem Ex zeigen, was ihm ab jetzt Wunderbares durch die Lappen geht.



Selena Gomez hätte gestern "I don’t give a fuck" gar nicht besser verkörpern können: Bei ihrem ersten Auftritt nach Biebs’ Verlobungsnews trug die 25-Jährige graue Sweatpants, ein schwarzes Schlabber-Shirt, weisse Socken und weisse Turnschuhe. Auch für die nötige Prise Hotness war gesorgt: Selena hat sich eine XXL-Diven-Sonnenbrille auf die Nase gesetzt.



Nagelneue Extensions



Dazu: Mega-Haare. Nach über einem Jahr hatte sie offenbar keine Lust mehr auf ihren Long-Bob und sich am Wochenende Extensions einsetzen lassen. Ein Zufall, dass das ausgerechnet am Wochenende von Biebs’ Verlobung war? Wir tippen: 100%-ig nicht. Dass neue Frisuren oft für Neuanfänge stehen, ist kein Geheimnis. Und so cool Selenas Bob auch war: Mit ihrem kindlichen Gesicht sieht sie mit langer Mähne viel erwachsener aus.



Selena hat sich aber noch was überlegt: Auf der Brusttasche ihres Shirts war "Only the strong survive" zu lesen. Nur die Starken überleben? Na wenn sie mit diesem pseudo-inspirational-Quote mal nicht alle Leute verarscht, die sich gerade Sorgen um sie machen. Haha!