In der ersten Podcast-Folge des Modelabels Coach schwärmt Selena Gomez von ihrer Psychotherapie – und warnt davor, zu viel Zeit auf Social Media zu verbringen.

Selena Gomez hat harte Zeiten hinter sich: Aufgrund ihrer Autoimmunkrankheit Lupus musste sie sich 2017 einer Nierentransplantation unterziehen; 2018 ging es ihr psychisch so schlecht, dass sie nach einem Nervenzusammenbruch wochenlang in einer Klinik behandelt wurde.

Im neuen Podcasts des Modelabels Coach, "Dream It Real", erzählt die 26-Jährige nun ganz offen von ihrer andauernden psychologischen Behandlung: "Ich bin ein grosser Fan von Psychotherapien! Es gibt im Leben kaum etwas, das wichtiger ist, als sich selbst richtig gut kennenzulernen", so Selena. "Natürlich will ich nicht behaupten, dass jeder eine Therapie machen sollte. Aber mir hilft sie wirklich extrem dabei, mich selbst und meine Kindheit besser zu verstehen."

"Social Media hat mich runtergezogen"

Auch über ihr Herzensthema, die Gefahren von Social Media, spricht die Sängerin in aller Deutlichkeit: "Es ist einfach nicht gesund, viel Zeit auf Social Media zu verbringen. Ich habe das bei mir selbst gemerkt, wie es mich deprimiert hat, mir ständig all diese Leute anzuschauen, die supertoll aussehen. Es hat mich runtergezogen." Pausen seien ultrawichtig, denn: "Das Allermeiste auf Social Media hat mit der Realität überhaupt nichts zu tun."