Das Öko-Seidenkissen

"Meinen Curls mangelts von Natur aus eher an Feuchtigkeit und wenn ich mich nachts wild hin und her wälze, kanns da oben schnell mal frizzy werden. Seit ich auf dem Seidenkissen von The Ethical Silk Company schlafe, brauche ich morgens aber weniger Zeit und Produkte, um meine Naturlocken in Form zu bringen. Auch der Kissenabdruck auf der Backe, der mich manchmal noch bis in die Morgensitzung begleitet, bleibt aus. Und das, obwohl der Bezug weniger weich ist, als erwartet – die Textur gleicht eher der eines feinen Leinenstoffs. Was ich als Vegi besonders toll finde: Während die Seidenraupen normalerweise getötet werden, sobald sie den Kokon fertig gespinnt haben, verwendet dieser Brand ausschliesslich Kokons, die bereits verlassen wurden." Gloria Karthan, Redaktorin & Online-Blattmacherin Pillowcase, ca. Fr. 54.- (ohne Lieferkosten) von The Ethical Company

Das Influencer-Seidenkissen

"Seit ich meine Haare Platinblond gefärbt habe, wache ich jeden Tag mit Steckdosenhaaren auf. Gemäss der britischen Beauty-Journalistin Alessandra Steinherr soll das am Kissenbezug liegen. Sie schwört auf Kissenanzüge aus Seide, die sollen die Haare entwirren und Falten gleich auch. Der Grund: Seide hat durch einen natürlichen Proteingehalt einen glättenden sowie antibakteriellen Effekt auf Haut und Haar. So habe ich mir neulich ein Exemplar aus Mulberry-Seide des von Influencern gehypten Labels By Dariia Day bestellt. Tatsächlich: Meine Haare wirken am Morgen jeweils glatter seit ich auf dem himmlisch soften Kissen schlafe. Nur das mit den Knitterfalten um die Augen klappt noch nicht so ganz – sie sind immer noch leicht sichtbar, wenn auch weniger schlimm als sonst." Irène Schäppi, Beauty-Chefin Zierkissen-Bezug aus 100% Seide von By Dariia Day, Fr. 129.-, bei Globus

Das Celeb-Seidenkissen

"Victoria Beckham, Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Sofia Richie, Drew Barrymore, Emily Ratajkowski und Cindy Crawford – eine Armee der Schönsten schwört offenbar auf das Bettwaren-Label Slip und ganz besonders auf dessen Kissenbezüge, die aus edler Mulberry-Seide und ohne Giftstoffe gefertigt sind. Denn: Das gute Material soll nachts das Gesicht und die Haare glatt halten. Mein Test mit dem Promi-approved Bezug ist gerade mal drei Nächte alt. Was ich schon mal sagen kann: Es fühlt sich wirklich extrem angenehm und luxuriös an, auf Seide zu schlafen. Weniger Schlaf-Falten und ordentliche Haare habe ich morgens aber trotzdem nicht. Insgesamt finde ich es absolut nachvollziehbar, dass qualitativ hochwertige Kissenbezüge langfristig gut für Haut und Haare sind – aber müssen die so teuer sein, bloss weil Victoria Beckham angeblich auch drauf schnarcht?" Christina Duss, Redaktionsleiterin Pillowcase The White Queen, ca. Fr. 110.- (ohne Lieferkosten) von Slip