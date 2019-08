Share on Whatsapp

Share on Messenger

Share in Email

Share on Twitter

Share on Facebook

Die begeisterten Frauen erklären das mit dem Hashtag #seedcycling. Aber was steckt hinter dem ominösen Begriff?

Knapp 8'000 Beiträge tummeln sich auf Instagram unter dem Hashtag #seedcycling . Es sind Fotos von Leinsamen, Sesam, Kürbis- und Sonnenblumenkernen, schön drapiert in kleinen Schüsselchen und Gläsern. In den Captions stehen Sätze wie "Dank den Samen und Nüssen sind meine schlimmen PMS-Symptome wie weggeblasen. " oder "Endlich ist mein Zyklus wieder regelmässig. "

Ein Beitrag geteilt von Kelly Nardo | Eat the Gains (@eatthegains) am Mai 10, 2019 um 8:17 PDT

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Das Grundprinzip des Seed Cyclings stützt sich auf die Naturheilkunde, die davon ausgeht, dass bestimmte Lebensmittel unsere Hormone stark regulieren können. Warum also nicht auch den weiblichen Zyklus, bei dem die Hormone ja bekanntlich ziemlich fleissig sind, mit Hilfe von Lebensmitteln stabilisieren?

Kürbiskerne fürs Östrogen

Das Rezept ist verlockend einfach: Während der verschiedenen Phasen des Monatszyklus werden jeden Tag zwei Teelöffel frische Nüsse und Samen gesnackt: An den Zyklustagen 1-14 (also der Follikelphase) gibts je ein Teelöffel Kürbiskerne und geschrotete Leinsamen. Sie sollen mit ihren sekundären Pflanzenstoffen, die Östrogen-Produktion anregen. Der Körper benötigt in dieser Phase besonders viel von diesem Hormon, um die Gebärmutterschleimhaut zu bilden und abzustossen.

Die Geheimwaffe bei PMS?

An den Tagen 15-28 (die Lutealphase) sind Sonnenblumenkerne und Sesam dran. Sie sollen den Körper bei der Bildung des Hormons Progesteron unterstützen. Es bereitet die Gebärmutterschleimhaut darauf vor, dass sich das Ei – sofern es befruchtet wird – einnisten kann. Glaubt man den begeisterten Frauen auf Insta, soll Seed Cycling sich auf all diese Prozesse positiv auswirken und sogar Zyklusstörungen und PMS beheben.