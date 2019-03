Share on Whatsapp

Eine neue Studie zeigt: Die Secondhand-Branche läuft dem Detailhandel langsam den Rang ab. Wir verraten, in welchen Vintage-Stores ihr euch ganz besondere Teile schnappen könnt.

Das sind doch mal gute Neuigkeiten: Neuen Marktanalysen zufolge sind die Verkaufszahlen bei Secondhand-Shops in den letzten drei Jahren weltweit 21 Mal so schnell gestiegen wie die bei Fast-Fashion-Händlern. Die Zahlen stammen aus dem "2019 Resale Report" der Analyse-Firma Global Data und deuten ziemlich deutlich darauf hin, dass sich immer mehr Konsumentinnen und Konsumenten darüber bewusst werden, welche negativen Auswirkungen massloses Shoppen neuer Kleidungsstücke auf unsere Umwelt hat.

Es geht weiter steil nach oben

Laut den Prognosen von Global Data könnte das auch so weitergehen: In den nächsten zehn Jahren soll der Secondhand-Markt nämlich mehr als doppelt so schnell wachsen wie der Detailhandel. Crazy!

Ihr wollt wissen, in welchen Schweizer Secondhand-Läden ihr jetzt schon die tollsten Teile ergattern könnt? Kein Problem.