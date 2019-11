Am Startupday-Event in Zürich haben sich diese Woche junge Unternehmerinnen und Unternehmer aus dem Gastro-Bereich vorgestellt. Wir sagen, was sie so besonders macht.

La Flor Zürichocolatier von Laura Schälchli

Laura Schälchli ist auf Umwegen in die Gastronomie gerutscht. Jahrelang war sie in New York im Design Management tätig, bevor sie ihre Liebe zur Kulinarik entdeckte und in Italien ein Studium in Food Culture and Communications absolvierte. Zurück in der Schweiz landete sie zunächst in einer Pizzeria, bevor sie sich zuerst mit Sobre Mesa selbstständig machte und Workshops und kulinarische Anlässen veranstaltete.

2017 gründete sie zusammen mit Freunden die Schokoladenmanufaktur La Flor, deren Name auf das historische Zürcher Handwerk der Seidenindustrie Bezug nimmt. Zürich war unter anderem bekannt für die Produktion eines schwarzen Seidenstoffs, genannt Flor. Auch die Schokolade von La Flor wird von Hand in kleinen Mengen in Zürich produziert, wobei die Bohnen selbst geröstet und mit biologischem Kakaobutter und regionalem Zucker zu Schokolade verarbeitet werden.