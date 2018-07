Share on Whatsapp

Wir wollten es aber genauer wissen und haben uns auf der neuen Site umgeschaut, um herauszufinden, was die Persönlichkeiten hier so alles anbieten.

Moderatorin Annina Frey ist dabei, Influencerin und Model Andrea Brotschi auch, Ex-Mister Schweiz Renzo Blumenthal ebenso: Bei Glam Connection , einem neu lancierten Onlineshop, in dem Gebraucht- und Neuwaren von Schweizer Persönlichkeiten verkauft werden. Die Idee: Teilen ist cool und nachhaltig Vintage-shoppen auch. Schön!

1. Es lohnt sich, als erstes sofort bei Annina Frey vorbeizuschauen. Die Ex-Glanz-und-Gloria-Frau verkauft unter anderem schöne Schweizer Mode, etwa eine Hose von Huber Egloff, einen Gurt von Nina van Rooijen, aber auch vieles von Akris. Annina war das Hausmodel des luxuriösen Schweizer Modehauses. So findet sich unter anderem das Kleid, das die Moderatorin und DJ am Zurich Film Festival vor drei Jahren trug. Ausserdem im Sortiment: Teile von Miu Miu, Versace, Stella McCartney, Carven, Rick Owens und Chloé. (Falls Annina jetzt noch was im Kleiderschrank hat, wars wirklich höchste Zeit, wieder mal auszumisten.)