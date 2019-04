Share on Whatsapp

Auch in der Schweiz tummeln sich erwähnenswerte Newcomer-Designer. Das inspiriert die jungen Wilden – Gewürze, Grafik, Gendercodes.

Pacharee

Pacharee-Sophie , Designerin mit thailändischen Wurzeln, pendelt zwischen Zürich und Bangkok. Mit handgewobener und pflanzlich gefärbter Seide und mit Baumwolle in Gewürztönen fertigt sie fliessende, feminine Silhouetten. Begehrenswert ist auch der Schmuck des Labels: Perlenohrringe mit Siam-Gold, Ketten aus Barockperlen und Blütenblatt-Ohrstecker.

Schattenspiel

Das Zürcher Designerkollektiv Schattenspiel , bestehend aus Ejra Sunna , Ryan Bains und Emanuel Bossonet , hat in seiner ersten Kollektion grafische Elemente von Niklaus Troxler , Grafiker und Gründer des Jazz Festivals Willisau, aufgegriffen. Die poetische Kollektion zeigt Klaviertastatur-Prints, Satinhosen für Männer und Jupes für Frauen in den Farben Lila, Schwarz, Weiss und Blau.

Forbidden Denimeries

Das 2018 gegründete Label des Romands Mikael Vilchez war dieses Jahr zum ersten Mal Teil der Mode Suisse 15. Mikael ist Master-Absolvent der HEAD in Genf und arbeitete im Womanswear-Design-Team von Balenciaga in Paris. In seiner Männerkollektion spielt er mit Genderklischees und mischt männliche und weibliche Codes. Inspiration ist ihm etwa die peruanische Macho-Latino-Kultur.

forbiddendenimeries.ch