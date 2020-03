Share on Whatsapp

Kleine Läden und unabhängige Labels sind besonders von der aktuellen Corona-Krise betroffen, so auch in der Design- und Modebranche. Pauline Treis vom Label Jungle Folk und Matthias Hachen von Park Bags haben sich deshalb entschieden, nach den Ladenschliessungen ihr Glück selber in die Hand zu nehmen: Zusammen mit Designschaffenden und Ladenbesitzerinnen aus der ganzen Schweiz haben sie die Community-Site "Support Small Labels" lanciert.

Laut Schätzungen von Treis und Hachen stammen durchschnittlich etwa 70% der Einnahmen kleiner Labels aus In-Store-, der Rest von Online-Verkäufen. Erstere brechen jetzt weg. Darum ist man auch in der Mode- und Designbranche nun besonders auf Hilfe angewiesen.

Wir haben die Leute hinter den Labels und Stores gefragt, was jede Einzelne von uns tun kann, um dem Laden- und Labelsterben entgegenzuwirken: