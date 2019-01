Mit ihrem Bikini-Body-Guide hat sich die australische Personaltrainerin Kayla Itsines vor sechs Jahren mit unfassbar grossem Erfolg in Bäuche, Beine und Pos von Fitness-Hasen, aber auch Couch Potatoes gesportelt: Ihre App Sweat hat 2016 mehr Umsatz als jede andere Fitness-App erwirtschaftet. Die Transformations-Bilder ihrer knapp 40 Millionen Menschen grossen Community, die regelmässig auf Facebook, Insta und Twitter erscheinen, sind mittlerweile Kult. Ihre HIIT-Videos (steht für: High Intervall Intensity Training) haben Kayla zur Multimillionärin gemacht.

Sportliche Schwangerschaft

Nun ist die 27-Jährige in der 23. Woche schwanger. Ihr Bäuchlein ist klein – was nicht besonders überraschend ist bei so einer muskelbepackten Mitte. Damit auch der Rest ihres gestählten Körpers insta-tauglich bleibt, sportelt Kayla munter weiter – mit Schwangerschafts-Einschränkungen, wie sie in ihren Story-Highlights verrät: Ab jetzt wolle sie nur noch "angepasste Übungen" (was auch immer das bedeutet) und keine Sprünge mehr machen.