Das in New York ansässige Label Alyx Studio hat in Zusammenarbeit mit dem italienischen Kult-Sohlenhersteller Vibram einen Schuh mit Anstecksohle herausgebracht. So kann man einen klassischen Budapester-Schuh ganz easy zum hippen, klobigen Sneaker umfunktionieren. Der Schuh vereint Mode und Innovation, sehr kreativ!