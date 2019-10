Mit ihrem Plädoyer für die abendliche Dusche sorgte Kim Kardashians Kosmetikerin Joanna Czech für Staunen. "Don’t bring the street to your sheets" macht bei genauerer Analyse aber Sinn: Gemäss Czech entstehen durch freie Radikale ausgelöste Hautirritationen vor allem nachts. Weil die Saugfähigkeit der Haut in den Nachtstunden um 60 Prozent erhöht ist, sind ausserdem Feuchtigkeitsverlust und erste Anzeichen von Hautalterung die Folgen.

Wirkstoffe für den Schönheitsschlaf

Eine ausgiebige Beauty-Abendroutine scheitert aber oft am stressigen Lifestyle. Deshalb setzt die Kosmetikbranche neuerdings vermehrt auf Wirkstoffe, die dem Beauty-Sleep etwas nachhelfen sollen. Nadine Pernodet, Leiterin der Forschungs- und Entwicklungsabteilung Skin Biology und Bioactives bei Estée Lauder, sagt: "Wir können mit diesen Produkten den stressigen Alltag zwar nicht ändern, aber etwas erleichtern."