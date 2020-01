Der Kühlschrank ist halb voll, der Magen leer – wie stillt man jetzt den Hunger? Was die Friday-Redaktion kocht, wenns an grossartigen Gourmet-Ideen fehlt.

Tortilla-Pizza

Ich backe Pizza mit Tortilla-Boden statt einem klassischen Pizzateig. Der Teig wird in ungefähr 10 Minuten ohne Hefe, nur mit Mehl, Wasser und Öl gemacht. Dann kommt er dünn ausgerollt, auf einen Schuss Olivenöl in die heisse Pfanne. Wenn der Boden knusprigbraun ist, kommt in der Pfanne die Tomatensauce und das Topping auf die Tortilla. Et voilà, die schnellste, leckerste Pizza..

Milena Schneider, Modepraktikantin