Die Dänin Pernille Teisbaek, eine der bekanntesten Mode-Influencerinnen Europas, trug an der diesjährigen Kopenhagen Fashion Week eine goldene Gliederkette. Unter anderem postete sie ein Close-Up des wunderschönen Stücks auf Instagram. Und was Pernille trägt, wird früher oder später zum Trend: Auch an der New York und London Fashion Week kombinierten Influencerinnen wie die Deutsche Leonie Hanne ihr Outfit mit einer auffälligen Gold-Kette und bei der gestrigen Show von Bottega Veneta wurden mehrere Looks mit goldener Gliederkette kombiniert.