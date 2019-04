Bern: Vintage Kilo Sale

Wann: Freitag, 26. April, 15 – 20 Uhr und Samstag, 27. April, 09 – 17 Uhr Wo: Im alten Tramdepot Burgernziel, Thunstrasse 106 in Bern Was: Coole Vintage-Teile suchen, wiegen, nach Gewicht bezahlen: Fertig ist das Kiloshopping-Rezept! Was in Berlin, Paris und London schon längst gang und gäbe ist, kommt mit dem Vintage Kilo Sale diesen Samstag endlich in die Hauptstadt.

Instagram @veintagerevive

Luzern: Upcycling Workshop

Wann: Samstag, 27. April, 14 – 16 Uhr Wo: People’s Factory, Bundesstrasse 21 in Luzern Was: In einem zweistündigen Workshop erfahren Nachhaltigkeits-Newbies, wie die alte Lieblings-Jeans nicht im Abfall landet, sondern weiterverarbeitet und als selbstgemachte Accessoires weiter getragen kann. Das Ganze findet im Zuge der schweizweiten “Fashion Revolution Week” statt, mit der das Veranstalter-Kollektiv zu bewussterem Konsum von Mode anregen will.

Instagram @Fashionrevolutionswitzerland

Zürich: Virtual Reality Kino im Houdini

Wann: 27. April 2019, ab 17 Uhr Wo: Kino Houdini, Badenerstrasse 173 in Zürich Was: Im Houdini läuft morgen weder ein üblicher Hollywoodstreifen, noch lungert man bewegungslos in den gelben Kinosesseln herum. Viel besser: Dank VR-Brillen und Drehstühlen taucht ihr 45 Minuten lang mitten in Reportagen über Kaffeebauern und Unterwasserwelten.

Instagram @houdini.kino.bar

Weil am Rhein/Basel: Designerstuhl nachbauen

Wann: Samstag, 27. April, 10:30 – 17:30 Uhr Wo: Im Vitra Schaudepot, Charles-Eames-Strasse 2 in Weil am Rhein Was: Wer schon lange nach dem Rot-Blauen Stuhl von Gerrit Rietveld schmachtet, wird sich über diesen Workshop besonders freuen: Nach der originalen Anleitung des Niederländischen Designers kann man im Schaudepot sein eigenes Holzmodell nachbauen – im realitätsgetreuen Massstab.

Courtesy of Vitra Design Museum

Winterthur: Letzter Ausstellungstag von Food Revolution 5.0

Wann: Sonntag, 28. April, 10 – 17 Uhr Wo: Gewerbemuseum Winterthur, Kirchplatz 14 in Winterthur Was: Mit 50 internationalen Design- und Forschungsprojekten widmet sich die Ausstellung der Frage, wie sich unser Essverhalten in Zukunft verändern wird. In-vitro-Fleisch, Gemüse aus Indoor-Farmen und Mehlwürmer werden anhand informativer Darstellungen, Installationen und Kunst-Inszenierungen zugänglich gemacht. Diesen Sonntag das letzte Mal.

Courtesy of Gewerbemuseum Winterthur