Die Stunden, die man vor Mitternacht schläft, zählen doppelt. Alkohol lässt einen wie betäubt schlafen. Abends Sport zu treiben, stört die Nachtruhe. Oder: Wenn man unter der Woche nicht genügend Schlaf bekommt, lässt sich der Schlafmangel am Wochenende nachholen. Sind das alles Binsenwahrheiten oder stimmt das alles tatsächlich?

Das Meinungsforschungs-Institut OnePoll hat gemäss der britischen Zeitung "Metro" 2000 Studienteilnehmenden aus den USA die geläufigsten Schlaf-Mythen unterbreitet. Das Fazit: Die Mehrheit der Befragten glaubt an die falschen Schlaf-Storys. Gehts euch genauso? Hier sind die verbreitetsten Schlaf-Mythen und was an ihnen dran ist.