Share on Whatsapp

Share on Messenger

Share in Email

Share on Twitter

Share on Facebook

In unserer Serie #cutemenwith wünschen wir uns Momentaufnahmen von süssen Boys. Heute ist es wieder soweit – schickt uns Pics von euch beim Glühwein-Trinken.

Gibt es ein beschwiptes Bild von euch, eurem Boyfriend, Bruder oder Kollegen auf dem Weihnachtsmarkt? Oder ein cooles Bild mit Glühwein vom Après-Ski in den Winter-Ferien? Dann verlinkt @fridaymagazin auf Insta, taggt das Bild mit #cutemenwithglühwein, schickt es uns als Direct Message oder versendet es per Mail an community@friday-magazine.ch.

Die sweetesten Glühwein-Trinker landen hier in einer Bildergalerie und in unseren Insta-Storys.

Wir freuen uns auf eure Schnappschüsse!

Euer Friday Team