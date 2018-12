Samira Marti wuchs im Oberbaselbiet auf und wohnt in Liestal. An der Uni Zürich macht die Jungpolitikerin gerade den Master in Volkswirtschaft und ihre Freizeit widmet sie ganz der Musik: Sie singt gerne, spielt Klavier und Gitarre. Ihre politische Laufbahn begann sie bei der Juso Baselland, jetzt ist die 24-Jährige Vizepräsidentin der SP Baselland und Präsidentin der Gewerkschaft VPOD Region Basel – und sitzt ab heute im Nationalrat.

