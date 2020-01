Eine grosse Reise zu planen, ist viel schwieriger als ich gedacht hätte. Von der Idee der Reiseroute, bis hin zum ganzen Papierkram für die Visa-Anträge und der Buchung der Flug- und Zugtickets wars ein langer und etwas mühseliger Weg. Am meisten fürchte ich allerdings noch immer das Rucksack packen.

Ich fliege zuerst nach Südostasien und reise dann von Vietnam mit dem Zug weiter nach China. Von Peking aus setze ich mich in die Transsibirische Eisenbahn und fahre 152 Stunden durch ganz Russland zurück nach Europa.

In Thailand werde ich also am Strand bei 30 Grad in der Sonne brutzeln und beim Gedanken an den russischen Winter frieren mir die Zehen jetzt schon ein. Pack da mal geschickt Kleidung in einen einzigen Rucksack... Ich hab mir tagelang den Kopf darüber zerbrochen, aber mit diesen Hacks wirds hoffentlich funktionieren.