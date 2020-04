Seit meiner Kindheit ist kaum ein Tag vergangen, an dem ich meine Mutter nicht mit rot geschminkten Lippen gesehen habe – sei es persönlich oder via Facetime. Denn obwohl sie demnächst 75 Jahre alt wird und alleinstehend ist, gehört roter Lippenstift für meine Mutter ebenso zu ihrem Morgenritual wie sich schön anzuziehen und den passenden Schmuck zum Outfit zu wählen. Dabei kommt es ihr nicht darauf an, ob sie sich mit ihren Ladies zum Kaffee trifft, ins Gym geht oder den ganzen Tag allein zuhause in einem Roman schmökert.

"Roter Lippenstift gibt mir einen Energieschub – erst wenn ich so geschminkt bin, kann ich richtig in den Tag starten", sagt meine Mutter. Diese Aussage inspiriert mich besonders jetzt, wo die Versuchung gross ist, von morgens bis abends im Pyjama zu bleiben oder in der Jogginghose rumzuhängen. Denn seit dem Lockdown hat sich mein Single-Alltag ziemlich verändert. Ich bin zwar als Krebs-Frau wie gemacht für die #staycation, trotzdem setzt es mir zu, dass die einzigen Menschen, denen ich zurzeit (mit zwei Meter Abstand) begegne, jene beim Food einkaufen oder Joggerinnen im Wald sind. Rot ist die Farbe der Sicherheit und Lebenskraft Facetime, Playstation und meinen täglichen Meditation sei Dank, bekomme ich meine Emotionen ziemlich gut in den Griff. Trotzdem gibt es auch Tage, an denen mir nur zum Heulen zumute ist – gestern etwa. Heute Morgen roten Lippenstift aufzutragen, hat meinen Mood aber direkt verbessert. Es macht nämlich Sinn, sich auch dann zu schminken, wenn man home alone ist – vor allem mit rotem Lippenstift. Denn die Farbe Rot repräsentiert in der indischen Chakra-Praxis (das ist die Lehre der sieben Energiezentren) das Wurzelchakra. Dieses steht für Erdung sowie Urvertrauen. Ferner für Sicherheit, Geborgenheit und Lebenskraft. Und von all dem können wir gerade viel gebrauchen.

