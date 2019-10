Eine neue Studie zeigt, dass Rohkost zu knabbern viele Bakterien in unserem Darm nachhaltig zerstören kann. Was unserer Darmgesundheit dagegen hilft, verraten die Forschenden auch.

In ihren Versuchen unterteilten die Forschenden Mäuse in vier Gruppen : Nager-Gruppe Nummer eins erhielt einen Teller rohes Fleisch , Nager-Gruppe Nummer zwei einen mit gekochtem Fleisch . Die Gruppen drei und vier erhielten je einmal rohe Süsskartoffeln und einmal gekochte .

Zu ihrer Überraschung fanden die Forschenden heraus, dass es für die Bakterien im Darm keinen Unterschied macht, ob die Mäuse rohes oder gekochtes Fleisch assen. Ganz anders sahs beim Gemüseteller aus: Hier konnte das Wissenschaftsteam in den Mikrobiomen der Mäuse nämlich signifikante Unterschiede zwischen den roh-verdrückten Süsskartoffeln und den gekochten feststellen: nach dem Verzehr des rohen Gemüses waren nämlich plötzlich weniger Bakterien da.

Warum das so faszinierend ist? Weil schon minimale Veränderungen in der Zusammensetzung unserer Darmbakterien gesundheitliche Folgen haben können.

Mehr Müll, andere Gene

Aber nicht nur die Zusammensetzung der Bakterien war unterschiedlich. Auch bestimmte Gene, die bei Stoffwechselprozessen eine grosse Rolle spielen, waren je nach Teller "ein-" oder "ausgeschaltet". Das führte dazu, dass die vom Körper produzierten Stoffwechselprodukte (quasi die Abfälle unseres Körpers) beim rohen Gemüse schlechter aus dem Körper transportiert wurden.

Als das Team das gleiche Experiment mit einer Auswahl an Gemüse – darunter Kartoffeln, Mais, Erbsen und Rüebli – durchführte, kamen sie zu den gleichen Ergebnissen. Also durften auch Menschen zum Verkosten ins Labor. Und siehe da: gleiches Ergebnis.

Langfristige Folgen noch unbekannt

Einer der Gründe für diese Veränderungen sei, so die Forschenden, dass viele rohe Gemüsesorten antimikrobielle Verbindungen enthalten, die wichtige Bakterienstämme in unserem Körper schädigen oder sogar abtöten könnten. "Wir waren ausserdem überrascht zu sehen, dass die Unterschiede nicht nur auf einen veränderten Kohlenhydratstoffwechsel zurückzuführen sind, sondern auch von den in den Pflanzen vorkommenden chemischen Verbindungen angetrieben werden können", so Dr. Turnbaugh im Gespräch mit "Dailymail".

Wie immens die Auswirkungen sind, wenn man über Jahre Rohkost-Diäten hält oder andere restriktive Ernährungsformen, die viel ungekochtes Gemüse enthalten, durchzieht, können die Wissenschaftler noch nicht sagen. Vielleicht denkt ihr beim nächsten Zmittag aber trotzdem an eure kleinen Bakterien, wenn ihr euch zwischen Gemüsepfanne und Salatteller entscheiden müsst.