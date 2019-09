Share on Whatsapp

Zum Launch ihrer neuen Dosenbach-Kollektion in Berlin hat Mode-Assistentin Chiara die britische Sängerin getroffen.

Prominente und Influencer aus ganz Europa kamen vergangene Woche in Berlin zusammen, um beim Launch der neuen Kollektion von Sängerin Rita Ora und Dosenbach dabei zu sein. Nach der Präsentation der Schuhmodelle und einem Live-Konzert, durften wir die 28-Jährige exklusiv über ihre neue Kampagne und ihren Stil ausfragen.

Rita, welche Schuhe aus der Kollektion gefallen dir am besten? Alles was glitzert! Weil die Teile dann so gut auf der Bühne funktionieren. Es gibt ein paar Glitzerstiefel und einen Socken-Boot – die finde ich super.

Wie beeinflusst deine Musik deinen Stil? Oh, ganz fest. Als ich meine Liebe für Mode entdeckt habe, habe ich gleichzeitig meine musikalische Persönlichkeit gefunden. Mein ganzes Leben lang wollte ich professionell singen, aber erst meine Outfits machen mich zur Performerin, die ich heute bin.