Rihanna hat eine Kollektion mit Accessoires fürs Schlafzimmer rausgebracht. Und ja, sie sind so sexy wie erwartet.

Damit Riris heiss begehrte Lingerie auch richtig in Szene gesetzt werden kann, hat die Sängerin die neue Kollektion Savage Xccessoire gelauncht: Zehn sexy Fetisch-Basics inklusive Handschellen und einer Reitgerte.

Ein Beitrag geteilt von SAVAGE X FENTY BY RIHANNA (@savagexfenty) am Jun 30, 2018 um 10:38 PDT

Und sie denkt praktisch: "Die Peitsche ist klein genug, damit sie in die Handtasche passt", heisst es in der Pressemitteilung zur Kollektion. Das liessen sich Riri-Fans nicht zweimal sagen: Peitsche und Nippel-Pasties waren innert 24 Stunden ausverkauft.



Wer jetzt gerade total horny wird und nicht zu kurz kommen möchte, keine Sorge: Wie auch bei der Lingerie, wird nachproduziert. Doch bevor ihr jetzt ausflippt, dem Boyfriend Screenshots schickt und gleich alles bestellt: Heute kommt auch noch die neue Fenty Beauty Kollektion raus und damit unter anderem Riris erster, langersehnter Flüssigeyeliner. Für den lohnt es sich bestimmt, ein paar Nötli aufzusparen.



Unsere sexy Highlights aus der Kollektion in der Bildergalerie: