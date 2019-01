Die Überraschung war nicht riesig, als Rihanna vor zwei Tagen via Instagram verkündete, dass ihr Unterwäschelabel Savage x Fenty eine exklusive Valentinstagskollektion launcht. Gehört sich ja schliesslich so für einen Lingerie-Riesen. Dass die Teile in den BH-Grössen 32A bis 44DD und von XS bis 3XL für Pantys erhältlich sind und von Models jeglicher Shapes präsentiert werden, lieben wir an der Marke, verwundert uns aber ebenfalls nicht besonders – immerhin war es Rihanna, die mit ihrem Brand seit der ersten Kollektion Kundinnen mit diversen Grössen bediente. Doch Rihanna wäre nicht Rihanna, wenn sie nicht eine Kollektion entworfen hätte, die sich von der üblichen Valentinstag-Reizwäsche unterscheiden würde. Statt Stay-ups, Super-Push-up-BHs und Strings, die an die nächste Blasenentzündung denken lassen, wirkt Rihannas neueste Linie zart und leicht – und nicht nur wie was für ausschliesslich den Tag der Liebe.