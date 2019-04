Dreierlei, Zürich

Im Dreierlei in Zürich-Wiedikon war bisher jeder einzelne Abend ein Erlebnis. Vor allem im Sommer macht das Ganze so richtig Spass – man fühlt sich unter den gelben Sonnenschirmen wie in den Ferien, ausserdem ist das ganze Team auffallend nett und lustig. Deshalb: Zeit mitbringen. Und viele Freunde, mit denen man sich in aller Ruhe durch die regionale Karte mit den kleinen, wunderschön angerichteten Portionen essen kann. Im Restaurant gilt das Nose-to-Tail-Prinzip, was bedeutet, dass immer ein ganzes Biorind oder -Schwein nach dem anderen verarbeitet wird. Aber auch Vegis macht das Dreierlei glücklich. Marie Hettich, Redaktorin