#respectnurses Kindsmutter will ihr Kind nicht wickeln und anziehen. Ich solle gefälligst meinen Job machen. Verlässt die Wickelauflage und den Raum und lässt ihr Kind ungeschützt, alleine und nackt dort liegen. Ich eile zum Wickeltisch und wickel und ziehe das Kind an. 1/×

"Wenn sie meinen Sohn Duschen, ziehen sie bitte kurze Hose und ein top an. Mein Sohn onaniert immer unter der Dusche, sie bleiben währenddessen an der Dusche stehen und warten." Vorstellungsgespräch 1:1 Versorgung , Stelle nicht angenommen. #respectnurses

Laut vielen Tweets liegt das Problem nicht nur an mangelndem Respekt und Wertschätzung von Seiten der Patientinnen und Patienten, sondern auch an fehlendem Verantwortungsbewusstsein von Vorgesetzten oder Mitarbeitenden.

Kommentar einer Kollegin nach Grabschversuch eines Patienten: "wenn du das nicht aushalten kannst, bist du falsch in der Pflege" #respectnurses Gleiches, als ich Überlastungsanzeige schrieb, weil allein mit 16 auf Station im Frühdienst (5te Mal in 6 Tagen)

Übrigens: Am Montag und Dienstag debattierte der Nationalrat über die sogenannte Pflegeinitiative, die vor rund zwei Jahren lanciert wurde. Die Volksinitiative will den Pflegeberuf in der Schweiz stärken. Sie fordert genügend Ausbildungsplätze und will die Pflegequalität sichern, das Personal länger im Beruf halten sowie die Eigenständigkeit der Pflegenden gesetzlich verankern. Der Nationalrat hat die Initiative am Dienstagnachmittag zur Ablehnung empfohlen. Und das angesichts der heavy Umstände und des aktuellen Personalmangels im Pflegeberuf.