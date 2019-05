Share on Whatsapp

Über die Bedeutung von Männlichkeit wird ja seit einiger Zeit endlich auch in der breiten Öffentlichkeit diskutiert: Da ist etwa der Werbespot von Gillette, der den Begriff der toxischen Männlichkeit in den Mainstream katapultiert hat. Oder die Ad des US-Brands Harry's, die in ihrer Rasierer-Kampagne mit einem Trans-Mann die eindimensionale und stereotypische Definition von Männlichkeit auf die Schippe nimmt.

Dass sich scheinbar nicht nur Brands, sondern auch Männer selbst langsam von den veralteten Maskulinitäts-Vorstellungen verabschieden, zeigt jetzt ein Reddit-Thread, der innerhalb von drei Tagen für über 20'000 Kommentare gesorgt hat: Vergangenen Samstag wollte User siverben2000 von seinen Geschlechtsgenossen wissen, welche "girly" Dinge sie gerne machen. Das Ergebnis ist eine sweete Sammlung mit Kommentaren von Duftkerzen-Anhängern, Strick-Fans und Schaumbad-Lovern.

"Eine Fussmassage? Sowas von dabei!"

User ReshiWaystone etwa erzählt von einer traumhaften Pediküre-Erfahrung, die er gerne wiederholen würde: "In einem Massagesessel sitzen? Gerne. Meine Füsse in einem kleinen Jacuzzi-Bad einweichen? Klar, warum nicht? Eine Fussmassage nach einem 8-stündigen Arbeitstag in Schuhen mit Stahlkappen? Sowas von dabei!"