Manche Männer tun Dinge, von denen sie denken, sie seien okay – die aber in Wirklichkeit komplett daneben sind. Darüber wird gerade hitzig auf Reddit diskutiert.

Sie fragt: "Frauen auf Reddit: Was sind Sachen, die Männer tun, von denen sie denken, sie sind okay – aber eigentlich sind sie creepy?" Bereits nach zehn Stunden sind über 10000 Kommentare reingeschneit. Da wurden wohl schon einige Male Grenzen überschritten...

Reddit-Userin LibraD_Va zieht klare Grenzen und möchte nicht ungefragt angefasst werden: "Männer, die ihre Hände auf die Oberschenkel oder den Rücken legen, während sie mit dir reden, gehen gar nicht. Nur weil ich freundlich bin, darfst du mich noch lange nicht berühren. Viel zu viele Mitarbeiter, gruselige Onkel, etc. finden das in Ordnung." Auf ihren Kommentar erhielt die Userin natürlich viel Zustimmung.

Echt daneben finden einige die Reaktionen von Männern in solch heiklen Situationen, wie Userin Bellchaos erzählt: "Wenn sie sich nach einer Abfuhr mit erhobenen Händen und Worten wie 'okay, okay, chill!' super defensiv verhalten. Männer würden sich in einer solchen Situation genauso beleidigt fühlen."

Auch über ungefragte Massagen lassen sich die Reddit Userinnen aus. Viele Männer würden denken, sie machen einer Frau damit eine Freude, stattdessen überschreiten sie schlicht eine Grenze.