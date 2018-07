Ich liebe sie und hasse sie, meine Fransen. Ich mag sie, weil sie mich weicher machen, ein bisschen verspielter irgendwie. Aber sie brauchen verdammt viel Pflege. Denn sie sind wie der Rest meiner Haare: leicht gelockt und insgesamt ziemlich sperrig. Morgens reckt sich der Pony strikt und gesammelt Richtung Himmel, so dass ich mich beim ersten Blick in den Spiegel regelmässig ab mir selbst erschrecke. I’m done. Viel zu lange schon. Ich will diesen Sommer Fransen am Bikini, nicht im Gesicht. Und so versuche ich seit Monaten, meinen Pony rauswachsen zu lassen.



Seit Monaten? Weil es mir nicht gelingt. Denn sobald die Haare so lang sind, dass sie über die Wimpern hängen, muss man sie zur Seite scheiteln, und bevor sie auf Wangenknochenhöhe wieder Sinn machen, hocken sie dick und träge auf den Schläfen und ich seh aus wie ein Depp. In solch problematischen Ponysituationen fehlt mir die Geduld. Ein Cap passt auch nicht immer. Deshalb greife ich, will ich mich ein wenig schöner fühlen, zur Schere. Schnippschnapp, Haare wieder ab.



Wie habt ihr beim Rauswachsen diese doofe Zwischenlänge überbrückt?