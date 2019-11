Share on Whatsapp

Laut einer neuen Erhebung hat sich die Anzahl junger Rauschtrinkerinnen in den letzten zehn Jahren verdoppelt. Wir haben Expertinnen und Experten gefragt, woran das liegen könnte.

Woran liegts, dass sich doppelt so viel junge Frauen regelmässig betrinken als noch vor zehn Jahren? "Die Alkoholproduzenten haben ihr Marketing stark auf junge Frauen ausgerichtet und sprechen diese zielgerichtet im Internet und auf Social Media an", sagt Markus Meury , Mediensprecher von Sucht Schweiz.

Besonders krass: Beim Rauschtrinken haben junge Frauen in den letzten zehn Jahren stark aufgeholt . Bei den 15- bis 24-Jährigen verdoppelte sich der Anteil Frauen, die sich mindestens einmal pro Monat betrinken, von 12 auf 24 Prozent . Bei den Männern stagnierte die Quote in den letzten Jahren bei rund 30 Prozent und nimmt mittlerweile wieder leicht ab.

Diese Woche hat das Bundesamt für Statistik neue Zahlen zum Alkoholkonsum der Schweizerinnen und Schweizer veröffentlicht. Demnach hat sich der Anteil Personen, die täglich Alkohol konsumieren, in den letzten 25 Jahren halbiert. Doch die Zahl jener, die sich mindestens einmal im Monat betrinken , ist gestiegen.

Das bestätigt auch Genderforscherin Silvia Müri von der Uni Basel: "Lange Zeit wurden Frauen bestraft – zum Teil sogar weggesperrt – wenn sie ein zu lebendiges Partyleben hatten." Das komme heute zwar nicht mehr vor, dennoch würden Frauen, die sich in Bezug auf ihren Alkohol- und Drogenkonsum sowie ihre Sexualität gleich frei und exzessiv wie ihre männlichen Altersgenossen verhalten, sozial geächtet und beschimpft – etwa als "Schlampe".

"Es kann sein, dass die gesellschaftlichen Normen bei jungen Frauen nicht mehr so stark wirken."

Genderforscherin an der Universität Basel

Dass es nun mehr junge Frauen gebe, die sich einmal pro Monat in den Rausch trinken, könne "darauf hinweisen, dass die gesellschaftlichen Normen bei jungen Frauen nicht mehr so stark wirken wie noch 2007", so Müri. Es sei allerdings wichtig, keine voreiligen Schlüsse zu ziehen. "Um Genaueres herauszufinden, müsste man weitere Nachforschungen anstellen."

Rauschtrinken kann zu Abhängigkeit führen

Fest steht: Es hat definitiv Auswirkungen auf junge Menschen, wenn sie sich einmal im Monat volllaufen lassen. "Studien haben gezeigt, dass man mit regelmässigem Rauschtrinken in jungen Jahren die Basis für eine spätere Abhängigkeit legt", sagt Markus Meury von Sucht Schweiz. Das Hirn gewöhne sich an den starken Alkoholkonsum und werde später, etwa in Krisen, wieder davon angezogen.