Ob in der Liebe, dem Job oder in Familien-Dingen: Im Nachhinein ist man ja eigentlich immer schlauer. Das zeigt auch der Hashtag #DearMeTenYearsAgo (zu deutsch #LiebesIchVor10Jahren) unter dem Twitter-Userinnen und User gerade aufschreiben, was sie vor einem Jahrzehnt gerne schon gewusst hätten.

#DearMeTenYearsAgo Die nächsten zehn Jahre werden der Hammer: Katastrophen, (so fühlte es sich zumindest an), Veränderungen, und alles bleibt im Fluss.Und ja: Du bist wahnsinnig genug für ein zweites Studium neben dem Job. Aber alles macht einen Riesenschritt nach vorne!

Und so unterschiedlich die Tweets auch erscheinen: Beim Durchscrollen der hunderttausend Geschichten wird einem ihre Gemeinsamkeit klar: Zuversicht. Mit zehn Jahren Abstand sieht nämlich selbst die aussichtsloseste Situation gar nicht mehr so schlimm aus.

Auch wir haben uns überlegt, was wir uns zu sagen hätten:

Lies SOFORT "He’s just not that into you" (Film schauen gilt nicht, es muss das Buch sein). Und dann glaubst du, was drin steht und lebst schön brav danach. Der Richtige kommt schon. Andrée Getzmann, verheiratete Produzentin

Denk nicht so viel nach, hinterfrag nicht alles, hab mehr Selbstvertrauen. Sei wilder und mutiger und trau dich, dein Leben nach deinen Vorstellungen zu leben. Fang an, Geld beiseite zu legen und schreib endlich das verdammte Roman-Manuskript fertig! Später hast du nicht mehr Zeit als jetzt. Janine Heini, Beauty-Praktikantin

Du hasst Mathematik und wirst Rechnungswesen noch viel mehr verfluchen - aber nimms locker! In 10 Jahren wirst du herzhaft über deine Lern-Krisen lachen. Und hör sofort auf dich durch den Beauty-Tschungel zu kämpfen – ohne den Rat einer Dermatologin wird deine Akne nicht verschwinden. Vanessa Vodermayer, Mode-Praktikantin

Mach regelmässig Backups von den tausenden Bildern auf deinem Handy. Es könnte eventuell sein, dass es dir mal versehentlich ins Klo fällt. Und benutz Sonnencreme, jeden Tag! Gloria Karthan, Redaktorin

Vertrau auf dein Bauchgefühl – immer! Gina Buhl, Redaktorin

Glaub mir, auch du wirst durch diese komische Pubertätsphase durchkommen, der Glow-up kommt noch. Geniess es, die drei Teller Spaghetti Bolognese zu essen ohne auch nur ein Gramm zuzunehmen. Das bleibt leider nämlich nicht immer so. Anna Janssen, Text-Praktikantin