Bereits letztes Jahr hat die Rasierer-Marke Billie auf sich aufmerksam gemacht: Im Werbespot für Damenrasierer waren die Beinhaare des Models zu sehen – eine Premiere. Was in Werbungen für Männer-Gesichtsrasierer üblich ist, ist nach wie vor ein Tabu, wenns um die weibliche Körperbehaarung geht.

In ihrer neuen Kampagne verstösst Billie erneut gegen die unerklärliche Regel: Auf den Bildern und im Werbespot sind Achsel- und sogar Schamhaare zu sehen. Es mag vielleicht seltsam erscheinen, einen Rasierapparat mit unrasiertem Schamhaar zu bewerben, doch genau diese Ironie nutzt Billie, um ein Statement zu setzen.

Der kurze Clip der aktuellen Sommerkampagne "Red, White, And You Do You" zeigt eine Gruppe von Frauen am Strand. Einige haben Schamhaare, die über die Ränder ihrer Badeanzüge hinausreichen, andere nicht. Dasselbe in punkto Achselbehaarung: Es sind sowohl rasierte als auch unrasierte Achseln zu sehen.