Im Februar ist Rachel McAdams zum ersten Mal Mami geworden. Die 40-Jährige hält das Thema privat, verrät weder das genaue Geburtsdatum, noch den Namen ihres Sohnes. Jetzt gibts aber einen Einblick in ihren Alltag als Mami: Am Mittwoch tauchte ein Schnappschuss von ihr auf, auf dem die Schauspielerin rote Lippen, ein Versace Outfit und ein Diamantcollier rockt. Das besondere Detail: Die Kanadierin pumpt währenddessen Milch für ihr Baby ab.

Das Bild ist bei einem Covershoot fürs amerikanische "Girls. Girls. Girls." Magazin entstanden. Claire Rothstein, Fotografin und Gründerin des Magazins, postete den Schnappschuss auf Insta und schrieb dazu: "Beim Shooting musste Rachel hin und wieder abpumpen. Wir sind uns nicht einig, wessen Idee es war, sie mit der Milchpumpe zu fotografieren – ich bin mir aber sicher, es war ihre." Der Grund für den Post: "Stillen ist das Normalste auf der Welt und ich kann mir absolut nicht erklären, wie das jemand abstossend finden kann. Dieses Foto muss eigentlich gar nicht genau erklärt werden, ich will es einfach mit allen teilen."

In den Kommentaren wird die Schauspielerin gefeiert. User nennen sie eine "wahre Königin" und beschliessen: "Wenn Regina George eine Brustpumpe und Versace trägt, dann trage ich das auch". Der Post soll zeigen, dass Stillen und Abpumpen in der Öffentlichkeit etwas ganz Normales und manchmal sogar notwendig ist – ob mit oder ohne mega glamouröses Outfit. Claire Rothstein ist bewusst, dass nicht jedes Mami beim Stillen Versace trägt: "Ich habe nicht mal annähernd so fantastisch ausgesehen, als ich gestillt oder abgepumpt habe – und das ist auch okay so."