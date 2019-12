Während viele Sexshops in erster Linie stark retuschierte Frauen in fragwürdigen Posen zeigen, feiern auf den Pics von Untamed.love zig unterschiedliche Menschen miteinander eine grosse, bunte Party.

"Jedes Mal, wenn ich mir ein Sextoy kaufen wollte, wurde mir klar, dass es in der Schweiz kaum einen Ort gibt, an dem ich mein Geld gern ausgebe", so Jessica Sigerist, die den Store zusammen mit Tobias Zimmermann gegründet hat. "Die grossen Online-Shops sind diskriminierend oder schmuddelig – und im besten Fall einfach nur stinklangweilig", so die 33-Jährige.

Deshalb verkaufen Jessica und Tobias in ihrem Store keine Toys, die, wie sonst üblich, in eine strikte "Für Sie"- und eine "Für Ihn"-Kategorie unterteilt werden, sondern Toys für alle. "Ob trans oder non-binäre Menschen – bei uns sind alle willkommen. Ausserdem muss man nun wirklich keine rosaroten Butt Plugs für Frauen und schwarze für Männer verkaufen. Einen Arsch haben wir alle."