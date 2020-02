Hodo Musa

Insta-Follower: 33.5k

Der Style: Cowboy-Vibes, Western, farbig, auffällig, fancy, shiny

Promis, die sie einkleidet: Lil Nas X, Noah Cyrus

Was man sonst noch wissen sollte: Die 36-Jährige hat ihre Wurzeln in Somalia und wuchs in Malmö, Schweden auf. Mit 18 Jahren verliess sie ihr Zuhause und verfolgte eine Modelkarriere in London und New York – bis sie sich schlussendlich in Oslo niederliess, mit dem Wunsch, in der kreativen Szene als Stylistin durchzustarten. Mittlerweile wohnt sie in Los Angeles und arbeitet seit April letzten Jahres mit Lil Nas X zusammen.