Bewusst formulierte, positive Gedanken helfen dabei, Ziele zu erreichen und in heiklen Situationen cool zu bleiben. Ein Psychologe erklärt, wies geht.

Jeden Tag schiessen uns rund 60'000 Gedanken durch den Kopf. Die wenigsten davon sind positiv. Oft sind wir zu kritisch mit uns und blockieren uns selbst, indem wir Probleme grösser machen, als sie sind, und zu viel grübeln.

Affirmationen sind kleine Sätzli, die diese Blockaden mit Hilfe von positiven Gedanken lösen können. Hinduisten kennen eine ähnliche Form, die Mantras, schon seit Jahrhunderten. Seit Achtsamkeit bei uns im Mainstream angelangt ist, sind die Sätze, die in der westlichen Welt von der Positiven Psychologie erforscht werden, voll im Trend.

Wir haben bei Prof. Dr. Christoph Flückiger, Fachpsychologe für Psychotherapie und Experte in Positiver Psychologie an der Universität Zürich, nachgefragt, was ihr beachten müsst.

Herr Flückiger, was muss ich als Neuling bei der Formulierung meines perfekten Mantras beachten? Bleiben Sie realistisch. Formulieren Sie Sätze, die dem Schwarz-Weiss-Denken die Schärfe nehmen.

Können Sie ein Beispiel machen? Wenn jemand Menschenmassen nicht leiden kann und im Ausgang ist, könnte das etwa sein "Es ist okay, dass ich mich unwohl fühle, aber dennoch ausgelassen bin". Oder man fragt sich: "Wie hoch ist die objektive Gefahr gerade? Nicht 0, nicht 100, sondern…?"