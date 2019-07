Share on Whatsapp

Wenn das Kopfkissen unterm Arm gleichzeitig eine Tasche ist, müssen wir bald auch Augenringe nicht mehr rechtfertigen – gehört ja schliesslich zum Look.

Das Haus ungeschminkt und mit zersausten Haaren im Pyjama zu verlassen, ist am Sonntagmorgen völlig in Ordnung – und seit einiger Zeit auch alle restlichen Wochentage ein vertretbarer Look. Mit der Pillow Bag dürfte das Schlafmützen-Outfit das dazu passende Accessoire gefunden haben.

Erst kürzlich posierte Man-Repeller-Gründerin Leandra Cohen mit einer Pillow Bag von Max&Co.