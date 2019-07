Mit nervigen, manchmal juckenden Pickeln am Dekolleté haben wir besonders im Sommer zu kämpfen. Wir verraten euch, was bei lästiger Fracne hilft.

Wenn sich der Sommer von seiner besten Seite zeigt, will man am liebsten nichts anderes tragen, als luftige Kleider mit tiefem Ausschnitt und V-Neck-Badeanzüge. Das macht mit Pickeln am Dekolleté allerdings nur halb so viel Spass, weil bei dieser Hitze selbst der beste Concealer irgendwann mal abschmiert. Deshalb hier: Die Ursachen von Fracne (Front Acne) und die wichtigsten Pflegetipps.