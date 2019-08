Share on Whatsapp

Nervt ihr euch immer wieder über Pickel? Immerhin könnt ihr sie mit diesen Make-up-Tipps so gut wie unsichtbar schminken.

Die meisten von uns kennen das: Man steht morgens auf, blickt in den Spiegel und entdeckt plötzlich einen fetten Pickel im Gesicht. Zudem hats drum herum meist grösser als sonst wirkende Poren, was die Sache nicht besser macht. Mit unseren Schmink- und Pflege-Tricks könnt ihr eure Pickel verschwinden lassen, ohne zugekleistert auszusehen.

Die Feuchtigkeitspflege

Auch wenn die Versuchung noch so gross ist: Drückt an Pickeln nicht rum. Selbst der beste Abdeckstift kann danach zu Entzündungen führen, weil ein ausgedrückter Pickel eben eine offene Wunde ist. Besser: Pflegt eure gestresste Haut mit einer Feuchtigkeitscreme , die beruhigende Wirkstoffe enthält. Etwa Aloe Vera – hilft bei unter anderem bei Wundheilung – oder nicht-fettendes Jojoba-Öl, das Entzündungen mildert.

Pure Sensitive milde Gesichtscreme, Fr. 8.65 aus der I am Natural Cosmetics von Migros.

Der Primer

Ein öliger Teint macht die Cover-up-Aktion nicht unbedingt einfacher. Wir setzen in solchen Fällen auf Primer : Denn die Make-up-Basis mattiert die Haut , gleicht Unebenmässigkeiten aus und verkleinert Poren optisch.

Das Color Correcting-Produkt

Der Beauty-Hype um die Color-Correcting-Technik ist inzwischen wieder etwas abgeflacht – in Pickel-Ausnahmezuständen macht das Ganze aber absolut Sinn. Wir erinnern uns: Grün gleicht Rötungen aus, Gelb Pigmentflecken, Apricot hilft bei einem fahlen Teint, Lavendel zaubert Frische ins Gesicht. Dass wir in diesem Fall das grüne Töpfli verwenden, ist klar. Auftragen geht am besten mit dem Finger, wobei ihr das CC-Produkt sanft auf die betroffene Stelle tupft.