Peter Dos Karriere begann bereits 2014, als der damals erst 24-jährige Absolvent des renommierten Fashion Institute of Technology den Förderpreis vom Luxuskonzern LVMH gewann. Die Belohnung: 13’000 Dollar Preisgeld und einen auf ein Jahr befristeten Job in einem der LVMH-Häuser. Der gebürtige Vietnamese entschied sich für Celine. Für das französische Modehaus zog er nach Paris und arbeitete in Phoebe Philos Runway-Team. Anderthalb Jahre später zog er in die Vereinigten Staaten zurück und lernte bei Fashiondesigner Derek Lam die Business-Seite der Modeindustrie kennen, indem er für administrative Aufgaben zuständig war.

Anfang 2018 gründete er sein eigenes Label, Peter Do. In der Branche fand das extrem schnell Anklang. Ohne Präsentation, Show oder Presse schafften es Peter Do und sein Team, die erste Kollektion an neun namhafte Händler zu verkaufen. Darunter auch an den Online-Riesen Net-a-porter, der zwei Kollektionen von Do sogar exklusiv verkauft.